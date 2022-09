Nokia X30 und G60: Zwei neue Smartphones sowie „Nokia Circular“ vorgestellt

Nokia X30 bzw. der Inhaber der Marke im mobilen Segment, HMD Global, hat heute zwei neue Smartphones vorgestellt. Außerdem startet man mit einer Art Smartphone-Abonnement durch, das für mehr Nachhaltigkeit sorgen soll. Am spannendsten könnte das Nokia X30 sein, welches 519 Euro kostet. Es handelt sich jedoch trotz des Preises um ein Mittelklasse-Modell mit dem Qualcomm Snapdragon 695 als SoC. Zudem steht ein AMOLED-Display mit FHD+-Auflösung, 6,43 Toll Diagonale und 90 Hz Bildwiederholrate zur Verfügung.

Anzeige

Das Noka X30 kann mit 33 Watt schnell aufgeladen werden. An der Rückseite ruht eine Dualkamera mit 50 (Weitwinkel, OIS) + Ultra-Weitwinkel-Sensor. Drei Jahre Sicherheits-Updates stellt HMD in Aussicht. Das Nokia X30 wird in den Farben Cloudy Blue und Ice White ab Anfang des vierten Quartals 2022 für 519 Euro bzw. ab 549 Euro (8GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz erhältlich sein.

Dazu gesellt sich das Nokia G60, welches als nachhaltiges Smartphone beworben wird – da bezieht man sich auf die Herstellung, aber auch die angebliche Langlebigkeit. Auch hier werkelt der Qualcomm Snapdragon 695 im Inneren. Ihm stehen 4 bzw. 6 GByte RAM und 64 oder aber wahlweise 128 GByte Speicherplatz zur Seite. Das LC-Display kommt auf 6,58 Zoll Diagonale mit FHD+ als Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate. Aufgeladen wird mit 20 Watt.

An der Rückseite ruht eine Triple-Kamera mit Weitwinkel, Ultra-Weitwinkel und Tiefensensor. Was die Updates betrifft, so verspricht man drei Jahre Sicherheits-Updates. Das Nokia G60 ist in den Farben Pure Black und Ice Grey ab sofort verfügbar. Die Preise beginnen bei 349 Euro.

Dann startet man eben noch mit „Nokia Circular“. Dahinter verbirgt sich ein Abonnement für Smartphones. Dabei will man trotzdem motivieren, Geräte möglichst lange zu nutzen. Das will man über ein Bonusprogramm namens „Seeds of Tomorrow“ erreichen. Je länger Abonnenten bei einem Modell bleiben, desto mehr Seeds (= Bonuspunkte) ergattern sie. Die können dann in Nachhaltigkeits-Projekte fließen. Ob das wirklich motivierend wirkt, muss die Zeit zeigen.

Leider fehlen zu Nokia Circular noch viele Details – etwa nennt man noch gar keine Preise. Starten soll die Initiative im vierten Quartal 2022. Circular-Abonnenten können wählen, ob sie nach anfänglicher monatlicher Frist ihr Smartphone zurückgeben oder ersetzen. Als Modelle nehmen etwa die Nokia G60 5G, Nokia XR20, Nokia X30 und Nokia T10 teil. Die Smartphones werden sogar bei versehentlicher Beschädigung, Verlust oder Diebstahl ersetzt.