Epic Games Store: „Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition“ ist gratis

Im Epic Games Store gibt es wieder neue Gratis-Spiele. Diese Woche sind es gleich zwei Spiele. Insbesondere „Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition“ dürfte sicherlich einige Gamer interessieren. Der Abschluss der Reboot-Trilogie um Lara Croft stammt von Eidos Montreal und ist das letzte Spiel zur legendären Grabräuberin, das von Square Enix vertrieben worden ist. Denn mittlerweile hat sich die schwedische Embracer Group die Rechte an der Marke gesichert.

Doch man belässt es im Epic Games Store nicht dabei: Auch „Submerged: Hidden Depths“ ist kostenlos zu beziehen. Hier erkundet man als Spieler eine untergegangene Stadt, von der sich nur noch die zerfallenen Spitzen von Wolkenkratzern über den Wellen halten. Dieser Titel setzt nicht auf Action, sondern soll vor allem zum Erkunden und auch Entspannen einladen. Es gibt also keine Kämpfe im Spiel.

Es gibt sogar noch ein Gratis-Schmankerl dazu im Epic Games Store: Das Spiel „Knockout City“ ist ohnehin kostenlos. Da gibt es als Zusatzinhalt diese Woche bzw. bis 8. September das Armazillo-Bundle kostenlos.

Dafür muss jedoch die Anmeldung im Spiel erfolgen. Um die genannten Spiele und Inhalte mitzunehmen, ist außerdem ein kostenloses Konto im Epic Games Store notwendig.