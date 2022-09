Xbox Game Pass Friends & Family: Geteilte Spiele-Flatrate vorgestellt

Microsoft wird in Zukunft ein Familienabonnement für seine hauseigene Spiele-Flatrate, den Xbox Game Pass (Ultimate) anbieten. Denn in Irland und Kolumbien experimentiert man bereits mit so einem Tarif. Sicherlich will man da Erfahrungen sammeln, um ihn später weltweit auszurollen. Dabei sind die Redmonder extrem kundenfreundlich: Es wird das Teilen des Abonnements über einen Haushalt hinaus erlaubt.

Dass der Preis natürlich höher ausfällt als beim Standard-Abonnement, sollte auch klar sein: Im Ausland verlangt Microsoft 22 Euro für den Xbox Game Pass Friends & Family. Bis zu fünf Personen können dann ein einziges Abonnement gemeinsam nutzen. EA Play und Xbox Live Gold sind Bestandteile des Angebots. Wichtig: Wer einer Gruppe beitritt, kann nur einmal im Jahr zu einer anderen Gruppe wechseln – zwei Beitritte im Jahr sind pro Nutzer bzw. Konto möglich.

Außerdem kann nur der primäre Inhaber des Kontos seine Vorteile teilen. Spannend: Microsoft bietet auch eine Möglichkeit für Upgrades an. Beispielsweise konvertiert man 30 Tage des Xbox Game Pass Ultimate in 18 Tage Xbox Game Pass Friends & Family konvertiert. 30 Tage PC Game Pass werden 12 Tagen Friends & Family. Doch es gibt noch weitere Details zu beachten.

Wer Mitglied eines Verbunds für Friends & Family ist, kann selbst keine Codes mehr für den Game Pass, Xbox Live Gold oder EA Play einlösen. Dafür muss er die Gruppe erst wieder verlassen. Man darf jetzt gespannt sein, wann Microsoft das neue Abonnement auch in weiteren Regionen anbietet – eine deutschsprachige Support-Website gibt es nämlich bereits (siehe Quelle).

Quelle: Xbox