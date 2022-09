„Mafia“: Gangster-Spiel nur noch heute gratis

Zum zwanzigsten Jubiläum ist der Spieleklassiker „Mafia“ nur noch heute gratis bei Steam erhältlich. Dieses Gangster-Spiel ist im August 2002 erschienen und spielt in den USA der 30er Jahre. Man spielt einen Taxifahrer, der zunächst widerwillig in das organisierte Verbrechen einer fiktiven Großstadt hineingezogen wird und mit der Zeit seinen Aufstieg macht.

Bislang – und wohl auch ab morgen wieder – zahlt man für dieses klassische Gangster-Spiel bei Steam 10 Euro. Es handelt sich allerdings nicht um das 2020 als „Definitive Edition“ erschienene Remake von „Mafia“. Das kostet weiter 14 Euro.

„Mafia“ versetzt den Spieler nach Lost Heaven (dt. verlorener Himmel), eine fiktive US-amerikanische Großstadt im Stile von Städten wie New York City und Chicago in den 1930er Jahren. In Lost Heaven regieren zwei Mafia-Familien die Unterwelt, die Salieris und die Morello-Familie.

In einer einleitenden Videosequenz sieht man den Protagonisten Tommy, der sich mit einem Detective der Polizei namens Norman trifft. Tommy möchte aus der Mafia aussteigen und bietet sich daher als Kronzeuge an, wenn ihm im Gegenzug Straffreiheit und eine neue Identität garantiert werden. Die Geschichte wird nun in Rückblenden vom Spieler durchgespielt, zwischendurch zeigen immer wieder Videosequenzen das fortschreitende Gespräch zwischen Tommy und Norman.

Thomas „Tommy“ Angelo, der Protagonist, gerät als Taxifahrer zwischen die Fronten, als er von zwei Mitgliedern der Salieris gezwungen wird, diesen als Fluchtfahrer auszuhelfen. So lernt er Paulie und Sam kennen und zieht sich gleichzeitig den Zorn der Morellos zu. Seine anfängliche Abneigung gegen die Mafia überwindet er nach einem Angriff auf ihn, und er bittet Don Salieri um Hilfe.

Der Don erscheint als freundlicher und hilfsbereiter Mann, er bietet Tommy einen Job an und garantiert ihm Sicherheit. Tommy wird nun in den Mafia-Alltag eingeführt, die ersten Missionen drehen sich um Einschüchterung und das Eintreiben von Schutzgeld. Die anfänglichen Skrupel werden von seinen neuen Freunden schnell zerstreut, die Erfolge und das daraus gewonnene Lebensgefühl wiegen schwerer.

Der Spieler lernt außerdem die Tochter Sarah des zur Familie gehörenden Barkeepers Luigi kennen, welche er vor einer Gruppe Schläger beschützt. Zwischen beiden entwickelt sich eine Beziehung. [Quelle: Wikipedia]

Der Spieleklassiker „Mafia“ ist nur noch bis heute, den 5. September 2022 kostenlos bei Steam zum Download zu bekommen und gehört dann ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Steam