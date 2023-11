RedMagic 9 Pro und 9 Pro+ vorgestellt: Zwei neue Gaming-Smartphones

RedMagic, eine Marke von nubia, hat diese Woche für den chinesischen Markt seine beiden neuen Gaming-Smartphones RedMagic 9 Pro und Pro+ vorgestellt. Die beiden mobilen Endgeräte weisen allerdings mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede auf. Gemeinsam ist beiden etwa der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als SoC. Ebenfalls beiden die beiden Modelle OLED-Display vom Zulieferer BOE mit FHD+ als Auflösung (2.480 x 1.116 Pixel), 6,8 Zoll Diagonale und 120 Hz Bildwiederholrate.

Der Bildschirm kann bis zu 1.600 Nits hell werden und unterstützt PWM-Dimming mit 2.160 Hz. Die RedMagic 9 Pro und Pro+ kommen oder Punch-Hole oder Notch aus, weil die Frontkamera mit 16 Megapixeln, genau wie der Fingerabdruckscanner, unter dem Display sitzt. Der Scanner kann dabei auch den Puls messen. Als Clou bieten die Smartphones im Inneren auch einen Lüfter, der zuschaltbar ist und dann mit bis zu 22.000 RPM für noch niedrigere Temperaturen bzw. lange Spitzenleistung sorgen soll.

Die Kameralinsen der Smartphones stehen an der Glasrückseite nicht heraus, was man als Design mittlerweile selten sieht. Technisch sprechen wir hier von einer Triple-Kamera mit 50 (Weitwinkel, Samsung GN5, OIS) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixeln. Android 14 mit Magic OS 9.0 als Oberfläche ist vorinstalliert. Für Spieler sind auch kapazitive Schultertasten an Bord, die mit Abtastraten von 520 Hz operieren. Zudem gibt es Stereo-Lautsprecher und die Zertifizierung für DTS:X Ultra.

Technische Unterschiede zwischen den RedMagic 9 Pro und Pro+ gibt es dann im Hinblick auf den Akku und die Ladegeschwindigkeit. Nutzt das Pro einen Akku mit 6.500 mAh, so kann es “nur” mit 80 Watt aufladen. Beim Pro+ ist der Akku mit 5.500 mAh zwar kleiner, dafür ist die Aufladung mit 165 Watt möglich. Beide Smartphones bieten Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 und auch einen Kopfhöreranschluss mit 3,5 mm.

Das RedMagic 9 Pro wird angeboten mit 8 bzw. 12 GByte LPDDR5X-RAM und wahlweise 256 bzw. 512 GByte UFS-4.0-Speicherplatz. Das Pro+ gibt es mit 16 / 24 GByte RAM und bis zu 1 TByte Speicherplatz. In den Handel kommen die Gaming-Smartphones in den Farben Schwarz, Schwarz-Transparent und Weiß-Transparent. In China startet der Verkauf am 28. November 2023. Preislich startet das RedMagic Pro mit 8 / 256 GByte für umgerechnet etwa 570 Euro. Für das RedMagic 9 Pro+ sind ca. 710 Euro für die Version mit 16 / 256 GByte der Startpreis.

Die internationale Vorstellung ist für den 18. Dezember 2023 angesetzt. Early-Bird-Angebote soll es dann ab 27. Dezember 2023 geben. Die Auslieferung beginnt Anfang Januar 2024.

Quelle: Pressemitteilung