PlayStation 5 Slim: Ab sofort ist sie in Deutschland erhältlich

In den USA ist sie schon seit einigen Wochen erhältlich, doch ab heute geht es auch in Deutschland los: Die PlayStation 5 Slim kann für 549 Euro (mit Disc-Laufwerk) via PlayStation Direct gekauft werden. Allerdings lohnt sich das aus unserer Sicht derzeit absolut nicht. Einerseits hat Sony bei der Revision eine versteckte Preiserhöhung durchgesetzt. Denn im Lieferumfang fehlt inzwischen der Ständer zur vertikalen Aufstellung. Dieser muss nun separat für rund 30 Euro nachgekauft werden. Andererseits gibt es die “alte Version der PS5 derzeit in Black-Friday-Deals für nur 429 Euro.

Die PlayStation 5 Slim, oder auch “Modellgruppe: Slim”, wie Sony selbst schreibt, bietet in Sachen Lautstärke und Temperaturen laut bisherigen Teardowns keinerlei Vorteile. Daher lässt sich wohl festhalten, dass der Aufpreis gegenüber der bisherigen Modellvariante sich derzeit nicht lohnt. Einen Vorteil gibt es jedoch. So hat Sony für die neuen Modelle den Speicherplatz von 825 GByte auf 1 TByte erhöht. Angesichts des Preisunterschiedes können sich Interessenten dann aber für das bisherige Modell mit dem beim Kaufpreis eingesparten Geld schon wieder ein zusätzliches M.2-SSD leisten.

Interessant ist vielleicht noch, dass Sony die Revision seiner Spielekonsole inzwischen erstmals selbst mit der Bezeichnung “Slim” umschreibt. Zuvor hatte man jenen Begriff für das schlankere und leichtere Modell offiziell stets vermieden.

Quelle: PlayStation Direct