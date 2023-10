Sony PlayStation 5 Slim offiziell vorgestellt

Sony hat die PlayStation 5 Slim offiziell vorgestellt. Man nennt sie zwar seitens des Herstellers nicht “Slim”, aber es sind in der Tat schlankere und leichtere Versionen der Konsole. Sie kommen in den USA im November 2023 in den Handel. Der Rest der Welt wird sukzessive in den nächsten Monaten bedacht. Zuvor möchte der japanische Hersteller noch Restbestände der bisherigen PS5 abverkaufen. Denn die neuen Versionen sollen die alten Pendants dauerhaft ersetzen.

Anzeige

Leider geht mit der Veröffentlichung der neuen PlayStation 5 und PlayStation 5 Digital Edition auch eine versteckte Preiserhöhung einher. So lässt Sony nämlich im Lieferumfang fortan den Ständer zur vertikalen Aufstellung einfach weg. Stattdessen gibt es nur einen rudimentären Ständer zur sicheren, horizontalen Positionierung. Das ist besonders ärgerlich, da Sony stets die vertikale Aufstellung beworben hat und weiter als Standard präsentiert. Wer seine PS5 zukünftig vertikal positionieren will, muss den Ständer separat erwerben – für 29,99 Euro.

Der Vorteil der neuen PS5 Digital: Ältere Gerüchte behalten recht und es lässt sich jetzt auch nachträglich ein Disc-Laufwerk nachrüsten. Das lässt Sony sich mit 119,99 Euro versilbern. Ein weiteres Upgrade: Die neuen Slim-Versionen verfügen ab Werk über 1 TByte Speicherplatz. Sony gibt an, man habe das Volumen der Konsolen um mehr als 30 % reduziert. Das Gewicht sinke je nach Ausführung um 18 bzw. 24 %.

Es gibt vier separate Abdeckplatten, wobei der obere Teil in glänzender Optik gehalten ist, während die untere Seite matt bleibt. Diese Entscheidung wird sicher für Kontroversen sorgen, da die glänzenden Oberflächen üblicherweise zwar anfangs schön anzusehen sind, aber rasch Kratzer und Fingerabdrücke zeigen.

Preislich bleibt es dabei, dass die PS5 mit optischem Laufwerk in Deutschland 549,99 Euro kostet. Die PS5 Digital Edition wechselt für 449,99 Euro den Besitzer.

Quelle: PlayStation Blog