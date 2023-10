Intel Arc A580: Neue Grafikkarte startet endlich

Die Intel Arc A580 ist da. Die neue Grafikkarte kostet in den USA 179 US-Dollar und sollte hierzulande für um die 200 Euro den Besitzer wechseln. Das neue Modell ordnet sich in Sachen Leistung bei Intel in die Mittelklasse ein und ist für 1080p-Gaming in hohen Details prädestiniert. Die direkte Konkurrent wäre z. B. eine Nvidia GeForce RTX 3050. An Bord sind bei der Intel Arc A580 24 Xe-Kerne, 24 Ray-Tracing-Units und 8 GByte GDDR6-VRAM, angebunden über eine 256-bit-Schnittstelle mit einer Bandbreite von 512 GB/s. Der RAM läuft mit 16 Gbps.

Die GPU Taktet mit 1.700 MHz und belegt im Rechner einen Slot mit PCIe 4.0 x16. Die TBP steht laut Intel bei 185 Watt. Ebenfalls unterstützt die Intel Arc A580 DirectX 12 Ultimate, Vukan 1.3, OpenCL 3.0 und OpenGL 4.6. Variable Rate Shading (VRS) kann ebenfalls Verwendung finden – genauso wie Adaptive Sync. An Schnittstellen sind eDP 1.3, DisplayPort 2.0, HDMI 2.1 und HDMI 2.0b vorgesehen. Vier Bildschirme parallel kann die Grafikkarte bespielen.

Dabei kann die Intel Arc A580 Auflösungen von bis zu 7.680 x 4.320 Pixeln bei 60 Hz ausgeben. In Sachen Multimedia beherrscht sie Encoding und Decoding von H.264, H.265 und AV1. VP9 kann sie zumindest decodieren. Dabei sind seitens AsRock, Sparkle und Gunnir auch schon übertaktete Versionen mit je 2.000 MHz statt des Referenzwerts von 1.700 MHz angekündigt worden. Für Intels Upscaling-Technik, XeSS, eine Alternative zu Nvidia DLSS und AMD FSR, ist die Intel Arc A580 ebenfalls bereit.

Quelle: Intel