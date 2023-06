Intel stellt eigene Arc A770 Grafikkarte mit 16 GByte ein

Die Entwicklung der Performance von Grafikkarten hat sich in den letzten Jahren etwas verlangsamt. Bekamen wir früher jährlich einen ordentlichen Leistungsschub durch eine neue Generation, dauert es mittlerweile mehr als zwei Jahre bis zur nächsten Serie. Umso überraschender, dass Intel sein Grafikkarten-Topmodell nur acht Monate nach Markteinführung bereits einstellt: Intels Arc A770 Limited Edition mit 16 GByte wird nicht mehr produziert.

Intel hatte die Arc A770 Ende September 2022 angekündigt, wenige Wochen später kam die Grafikkarte in den Handel. Jetzt hat Intel per “Product Change Notification” (PCN 119598) kurzfristig das Ende verkündet. Betroffen ist aber lediglich die von Intel selbst angebotene “Limited Edition” mit 16 GByte Grafikspeicher. Die ebenfalls im Handel zu findenden Modelle mit 8 GByte bleiben erhalten, ebenso wie etwa die Grafikkarten von Drittherstellern auf Intel-Basis. In Deutschland ist allerdings nur die Acer Arc A770 Predator BiFrost verfügbar. Die Gunnir Photon Intel Arc Grafikkarten scheinen nur in Asien erhältlich zu sein. Auch die etwas abgespeckte und günstigere Intel Arc A750 Desktop-Grafikkarte wird weiter gefertigt.

Die Frist ist außerdem sehr kurz, denn bei Prozessoren verkündet Intel das Ende üblicherweise etliche Monate im voraus, damit die Kunden noch genug Zeit für ihre Bestellungen haben. Bei der Arc A770 Limited Edition mit 16 GByte fallen PCN und Produktionsende auf den gleichen Tag. Ab sofort werden diese Grafikkartenmodelle also nicht mehr hergestellt. Die Händler verkaufen nur noch, was sie bereis im Lager haben.

Quelle: videocardz.com