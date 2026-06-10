Logitech Mobi Fold: Klappbare Maus für die Westentasche

Logitech präsentiert mit der Mobi Fold seine erste, faltbare Maus. So ist das Eingabegerät in erster Linie für das mobile Arbeiten gedacht. Dank seines zusammenklappbaren Designs soll es in die meisten Taschen passen. Mit nur einem Handgriff wird das Gerät dann zur vollwertigen Maus. Zwei belegbare Tasten werden hier mit einem Touch-Bereich fürs Scrolling kombiniert. Die Verbindung zu Notebooks, Desktop-PCs und Co. erfolgt via Bluetooth. Bis zu drei Geräte kann sich die Logitech Mobi Fold merken.

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Logitech bietet die Mobi Fold auch als Abwandlung Mobi Fold for Business an. Geeignet ist sie für Menschen, die nicht nur an einem stationären Arbeitsplatz arbeiten, sondern unterwegs in etwa Flughafenlounges, Cafés, Hotellobbys oder anderen Orten. Die Mobi Fold soll dabei für ergonomischere Arbeit sorgen als Laptop-Trackpads aber dank wenig Gewicht und der Möglichkeit, sie zusammenzufalten, sehr portabel bleiben.

Beim Öffnen schaltet sich die Logitech Mobi Fold automatisch ein, beim Zusammenklappen automatisch aus. So soll die Maus immer bereit sein und zudem nicht unnötig Ladung verbrauchen. Das Touch-Scrolling lässt sich dabei anpassen. Für individuelle Workflows lassen sich zwei Tasten auf dem Touch-Panel über die Logi Options+ App personalisieren, etwa zum Wechseln zwischen Anwendungen oder zum Erstellen von Screenshots.

Die Business-Version der Logitech Mobi Fold enthält zusätzlich einen Logi-Bolt-USB-C-Empfänger (2,4 GHz) für kabellose Verbindungen. Die Maus wird von einer staubabweisenden Silikonhülle geschützt und verfügt über ein innenliegendes Scharnier, das auf eine tägliche Nutzung über 15 Jahre ausgelegt ist, so der Hersteller.

Preise und Verfügbarkeit

Die Logitech Mobi Fold ist weltweit in der Farbe Grafit erhältlich. Die Farben Lila und Off-White sind in ausgewählten Märkten verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 79,99 Euro. Die Mobi Fold for Business ist über autorisierte Logitech-B2B-Kanäle zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 84,99 Euro erhältlich.

Quelle: Logitech