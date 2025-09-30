Logitech MX Master 4: Neue Maus für Office- und Multimedia-Nutzer

Logitech hat seine neue Maus MX Master 4 vorgestellt. Dieses Eingabegerät richtet sich in erster Linie an Office-und Multimedia-Nutzer. Die Maus will sich von der Konkurrenz unter anderem durch anpassbares, haptisches Feedback sowie einen Actions Ring absetzen. Letzteres steht für ein digitales Overlay, das sich durch einen zusätzlichen Button auf der Fingerablage aktivieren lässt.

Verwalten können Anwender den Actions Ring über die Begleit-App Logitech Options+. So lassen sich in dem einblendbaren Ring etwa Shortcuts zu Apps und weitere Steuerungsmöglichkeiten für den Schnellzugriff hinterlegen. Das erwähnte haptische Feedback erzeugt Vibrationen, die etwa beim Scrollen und Auswählen Rückmeldung über Aktionen geben. Lässt sich aber auch abschalten. Im Lieferumfang der Maus liegt auch ein USB-C-Dongle (Logitech Bolt) für 2,4 GHz als Verbindung bei. Alternativ sind aber auch Verbindungen per Bluetooth möglich.

Per Schnellladung kann die Logitech MX Master 4 in einer Minute genügend Strom für bis zu drei Stunden Betrieb nachtanken. Eine komplette Aufladung soll für bis zu 70 Tage Betrieb ausreichen. Mit der Maus können bis zu drei Geräte parallel gekoppelt werden. Als Abwandlung gibt es im Übrigen auch noch die MX Master 4 for Business. Diese erlaubt, bei Anmeldung der einzelnen Mitarbeiter via Logi Tune, die Fernverwaltung über Logitech Sync.

Die Logitech MX Master 4 nutzt einen Sensor mit 8.000 DPI und erlaubt es, über das MagSpeed-Scrollrad bis zu 1.000 Zeilen pro Sekunde zu scrollen. Im direkten Vergleich mit dem Vorgängermodell bewirbt der Hersteller zudem eine deutliche Lautstärkereduzierung.

Preis und Verfügbarkeit

Die Logitech MX Master 4 ist in Deutschland in den Farben Graphite und Pale Grey sowie in den Farben Black und Graphite Charcoal erhältlich. Die spezielle Logitech MX Master 4 for Mac wird in den Farben White Silver und Space Black erhältlich sein. Der Preis beträgt 129,99 € (UVP). Käufer erhalten als Dreingabe eine einmonatige kostenlose Mitgliedschaft bei der Adobe Creative Cloud. Die MX Master 4 for Business ist in der Farbe Graphite auf logitech.com oder über autorisierte Händler für Geschäftskunden erhältlich.

