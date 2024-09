Logitech G502 als limitierte Edition aus Aluminium vorgestellt

Logitech bringt seine beliebte Gaming-Maus G502 als limitierte Sonderedition auf den Markt. Die Logitech’s G502 X Plus AL Edition nutzt teilweise Aluminium für das Gehäuse. Sie ist auf gerade einmal 502 Exemplare weltweit limitiert. Bedauerlicherweiese wird es das Eingabegerät weder im Handel zu kaufen geben, noch kann man es als Normalsterblicher über ein Gewinnspiel erhalten.

Anzeige

Vielmehr gibt der Hersteller an, dass die Logitech G502 X Plus AL Edition lediglich direkt über Logitech G sowie Partner an ausgewählte Community-Mitglieder vergeben werde. Das soll wohl blumig beschreiben, dass der Anbieter das Peripheriegerät lediglich einigen Influencern zustecken wird, damit jene die Werbetrommel rühren. Dabei hat es am Markt schon mehrere Versionen der Logitech G502 gegeben – das erste Modell war beispielsweise noch kabelgebunden.

Die limitierte Variante basiert auf der Logitech G502 X Plus und nutzt eine RGB-Beleuchtung sowie einen Sensor mit 25.000 DPI. Wer an der Gaming-Maus für den Hausgebrauch Interesse hat, wird dann aber wohl eher zum Standardmodell greifen müssen. Oder man beobachtet mal die Social-Media-Konten von Logitech G, vielleicht ergibt sich da noch mehr.

Quelle: Logitech