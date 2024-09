Epic Games Store: Ab sofort sind “Toem” und “The Last Stand: Aftermath” gratis

Im Epic Games Store erfolgt heute die Ablösung der Gratis-Spiele der letzten Woche. Und erneut sind wieder zwei Spiele gratis. So können Interessierte ab sofort etwa “Toem” kostenlos ihrer Bibliothek hinzufügen. Notwendig ist dafür nur ein, ebenfalls kostenloses, Konto im Epic Games Store. So ist natürlich die Hoffnung der Betreiber, dass Neukunden nicht nur jede Woche die Gratis-Spiele mitnehmen, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro im Store investieren.

Anzeige

“Toem” ist dabei ein Abenteuerspiel, bei dem man mit schrulligen Charakteren spricht und für jene Auftragsarbeiten in Form von Fotos erledigt. Dabei bewegt man sich durch unterschiedliche Landschaften und lauscht entspannter Musik. Insofern kommt bei diesem Titel keine Hektik auf und es geht mehr um das Erkunden der Spielwelt und das Lösen kleiner Rätsel.

“The Last Stand: Aftermath” ist dann ein Action-Adventure mit Rogue-lite-Elementen für Singleplayer. Der Spieler wird mit dem Zombievirus infiziert und sucht in einer apokalyptischen Welt nach einer Rettung. Bei Kritikern konnte dieser Titel durchaus abräumen, könnte also einen Blick wert sein. Wir wünschen jedenfalls viel Spaß!

Quelle: Epic Games