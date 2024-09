Epic Games Store: “Rugrats: Adventures in Gameland” und “Super Crazy Rhythm Castle” sind gratis

Heute ist wieder der Tag der Ablöse gekommen. So wechseln die kostenlosen Spiele im Epic Games Store. Die Gratis-Games der letzten Woche fallen heraus, dafür können ab sofort zwei neue Titel für lau der eigenen Sammlung hinzugefügt werden. Dabei schwingt natürlich die Hoffnung mit, dass diejenigen, welche sich die Spiele sichern, am Ende auch mal den ein oder anderen Euro im Epic Games Store investieren.

So sollen die Gratis-Games vor allem Neukunden anlocken. Denn natürlich benötigt ihr ein kostenloses Konto, um euch die Spiele zu sichern. In dieser Woche sind das dann die beiden Titel “Rugrats: Adventures in Gameland” und “Super Crazy Rhythm Castle. Ersteres ist ein klassischer Plattformer, der es erlaubt, zwischen einer 8-bit- und einer HD-Ansicht zu wählen. Das 2D-Spiel lässt sich sowohl im Singleplayer- als auch im Koop-Modus zocken.

Dazu gesellt sich das Rhythmusspiel “Super Crazy Rhythm Castle”, welches Musik-Gameplay mit Rätseln vermischt und von bis zu drei Spielern gemeinsam gezockt werden kann. Dabei spielt auch das abgedrehte, visuelle Design eine Rolle. Dazu gibt es über 30 Tracks aus unterschiedlichsten Genres wie Rock, Hiphop, Dubstep und mehr.

Quelle: Epic Games