Epic Games Store: “Doki Doki Literature Club Plus!” und “Lost Castle” sind gratis

Im Epic Games Store sind ab sofort zwei neue Spiele kostenlos. Somit legt man nach einem einzelnen Game aus der letzten Woche in diesem Fall gleich doppelt nach. Die Ablöse besteht dabei aus dem Visual Novel “Doki Doki Literature Club Plus!” sowie dem Dungeon-Crawler “Lost Castle”. Freilich möchte Epic Games mit den beiden kostenlosen Spielen auch Neukunden in den Store locken. Man hofft natürlich, dass diese dann dauerhaft nicht nur die wöchentlichen Gratis-Spiele mitnehmen, sondern auch das ein oder andere Mal einen Euro auf der Plattform ausgeben.

Anzeige

Doch zunächst zum ersten Gratis-Spiel: “Doki Doki Literature Club Plus!”. Die Geschichte mischt laut den Entwicklern psychologischen Horror und Schulromanze. Gehalten ist dieses Visual Novel im Manga-Stil. Enthalten sind über 100 freischaltbare Bilder, 26 Musik-Tracks und vielfältige Enden und Dating-Sim-Geschichten.

“Lost Castle” ist dann ein Action-RPG bzw. ein Dungeon-Crawler mit Roguelike-Elementen. Der Spieler erkundet zufallsgenerierte Dungeons, die von ihrer Retro-Grafik und handgezeichneten Elementen leben. Dabei können bis zu vier Spieler gemeinsam online oder auch lokal spielen. Mehr als 190 Waffen und über 60 Rüstungssets sollen bei Laune halten.

Wer an diesen beiden Spielen keinen Gefallen findet, erhält nächste Woche ab 17 Uhr im Epic Games Store eine neue Chance – dann erfolgt wieder die Ablösung.

Quelle: Epic Games Store