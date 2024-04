Epic Games Store: Jetzt sind “The Big Con” und “Town of Salem 2” gratis

Ab sofort sind zwei neue Spiele im Epic Games Store kostenlos, welche den Titel “Ghostrunner” aus der letzten Woche ablösen. So können Interessierte sowohl das Abenteuer-Spiel im Stil der 1990er-Jahre, “The Big Con”, mitnehmen als auch “Town of Salem 2”. Letzteres ist ein strategisches Gelegenheitsspiel. Um die Spiele gratis der eigenen Sammlung hinzuzufügen, ist lediglich ein ebenfalls kostenloses Konto im Epic Games Store notwendig.

Das steckt natürlich auch dahinter: Epic Games hofft, dass sich neue Spieler bei der Plattform anmelden, um die Gratis-Spiele zu erhalten. Da schwingt eben die Hoffnung mit, dass das einmal erstellte Konto dann später auch genutzt wird, um nicht nur die wöchentlichen, kostenlosen Games mitzunehmen, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Euro im Store zu investieren.

Wer im Übrigen an den beiden Gratis-Spielen dieser Woche kein Interesse hat, muss sich nicht lange gedulden: In der nächsten Woche am Donnerstag um 17 Uhr gibt es dann wieder den fliegenden Wechsel. Doch bis dahin winken:

Quelle: Epic Games