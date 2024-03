Epic Games Store: Ab sofort ist “Deus Ex: Mankind Divided” gratis

Im Epic Games Store gibt es in jeder Woche ein kostenloses oder mehrere kostenlose Spiele. Die neuen Titel halten jeweils am Donnerstag um 17 Uhr Einzug. Auch heute ist es so weit. Als Ablösung für das Spiel aus der letzten Woche hält “Deus Ex: Mankind Divided” her. Dieses Triple-A-Spiel stammt aus dem Jahr 2016 und ist das bislang letzte Game auf dem Science-Fiction-Franchise “Deus Ex”.

Anzeige

Um den Titel in Anspruch zu nehmen, ist lediglich ein kostenloses Konto im Epic Games Store notwendig. So versucht die Plattform freilich mit den Gratis-Titeln natürlich Neukunden anzulocken. Da schwingt stets die Hoffnung mit, dass diese am Ende nicht nur jeweils die kostenlosen Spiele ihrer Sammlung hinzufügen, sondern mittelfristig auch einmal den ein oder anderen Euro im Store ausgeben.

Das Gratis-Game dieser Woche, “Deus Ex: Mankind Divided” ist leider damals trotz guter Kritiken kommerziell gefloppt. Deswegen findet die Saga um den Protagonisten Adam Jensen auch keinen echten Abschluss. Spielenswert ist dieser Titel aber für Science-Fiction-Fans sicherlich dennoch.

Quelle: Epic Games