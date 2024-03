PlayStation 5: Firmware 9.0 verbessert die Soundwiedergabe über die Controller

Sony hat für die PlayStation 5 die neue Firmware 9.00 in die Verteilung geschickt. Diese bringt neue Funktionen mit, die man zuvor bereits in der Beta getestet hatte. Beispielsweise verbessert man über mehrere Wege den Klang der integrierten Controller-Lautsprecher. Das betrifft sowohl den regulären DualSense als auch den DualSense Edge. So können die Speaker nun einerseits lauter werden und andererseits wurde die Mikrofoneingabe bei den Controllern mithilfe eines neuen Machine-Learning-Modells verbessert. Hintergrundgeräusche von Tastenbetätigungen und Spielaudio sollen unterdrückt werden, was die Verwendung des Sprach-Chats verbessern kann.

Auch neu, ist die Chance, die Helligkeit der Power-Kontrollleuchte der PS5 anzupassen. Das erfolgt in den Einstellungen > System > Signalton und Helligkeit der Kontrollleuchte. Hier kann die Helligkeit dann verändert werden. Dazu gibt es auch noch Neuigkeiten bei den Social-Funktionen, welche etwa die Bildschirmfreigabe betreffen.

Nach Installation der Firmware 9.0 für die Sony PlayStation 5 stehen auch Updates für die DualSense Edge, DualSense, das VR-Headset PlayStation VR2 und dessen Sense-Controller zur Verfügung. Auch den Access-Controller betrifft dies. Diese Aktualisierungen werden angestoßen, sobald die Peripheriegeräte verbunden werden.

Ansonsten hält die Firmware 9.0 für die PS5 natürlich auch die üblichen Stabilitätsverbesserungen und Performance-Optimierungen bereit. Das Update steht ab sofort für die Spielekonsolen bereit und wird je nach Einstellungen direkt automatisch bezogen.

