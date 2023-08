Sony PlayStation 5: Beta-Firmware aktiviert Dolby Atmos für Apps und Tempes 3D AudioTech für Soundbars und mehr

Sony hat für seine Spielekonsole PS5, im Übrigen aktuell erstmals offiziell reduziert zu haben, eine neue Beta-Firmware veröffentlicht. Diese Beta-Firmware beinhaltet vor allem zwei große Neuerungen: Einerseits können Multimedia-Apps wie Prime Video, Disney+ oder auch Netflix jetzt Dolby Atmos verwenden. Andererseits steht für Spiele die Möglichkeit bereit, Tempest 3D AudioTech auch über Soundbars und Heimkino-Anlagen auszugeben. Zuvor ging das nur in Kombination mit Kopfhörern und integrierten TV-Speakern.

Sony bedient sich hier eines Kniffs: Spiele mit Tempest 3D AudioTech können über einen Container den 3D-Sound an Anlagen mit Dolby Atmos nutzen. Neben allerlei Anpassungen der Social-Funktionen sowie kosmetischen Optimierungen unterstützt die PlayStation 5 obendrein nach dem Beta-Update auch M.2-SSDs mit bis zu 8 TByte Kapazität. User können jetzt obendrein einem Konto einen zweiten Controller als Hilfs-Controller zuweisen und so zwei Controller verwenden, um die PS5-Konsole so zu bedienen, als ob nur ein Controller verwendet würde. Diese Funktion bietet eine neue Möglichkeit, Spiele gemeinsam mit anderen zu genießen oder einem Freund oder Kind dabei zu helfen, sich in einem besonders schwierigen Bereich eines Spiels zurechtzufinden.

Ebenfalls neu: Auf Wunsch haptisches Feedback beim Navigieren der Systemoberfläche sowie die Option, den PS5-Signalton auch abzuschalten. Auch hat Sony die “Spielhilfe” verbessert. Zu beachten ist jedoch, dass die genannten Funktionen zunächst nur Teil der Beta sind. Aller Wahrscheinlichkeit nach erreichen die angesprochenen Features in einigen Wochen dann im Rahmen einer finalen Firmware die restlichen Anwender.

Quelle: PlayStation Blog