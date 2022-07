PlayStation 5: Beta-Firmware erfreut Monitor-Besitzer mit 1440p-Ausgabe

Die Microsoft Xbox Series X|S unterstützen als Spielekonsolen seit jeher auch die Ausgabe eines nativen 1440p-Videosignals. Bisher erlaubte die Sony PlayStation 5 dies leider nicht. Das sorgte vor allem bei Monitorbesitzern für Ärger. So wird das Bildsignal nämlich in vielen Spielen von der PS5 erst zu 4K hochgerechnet und dann wiederum auf 1080p herunterskaliert, um des an den jeweiligen Monitor zu übermitteln. Dort muss es dann wieder hochgerechnet werden. Das könnte bald ein Ende haben.

Denn in der aktuellen Beta-Firmware für die PlayStation 5 hat Sony endlich die Option eingeführt, ein natives 1440p-Signal auszugeben. Dadurch können diejenigen aufatmen, welche die Konsole an z. B. einem Gaming-Monitor mit QHD-Auflösung verwenden. Offen ist aber noch, wann die Japaner diese Funktion außerhalb der Beta freigeben. Keine Neuigkeiten gibt es hingegen zur Ausgabe eines 8K-Videosignals. Dieses Feature wird zwar groß auf dem Karton der PS5 hervorgehoben, ist in der Praxis aber bisher nicht vorhanden.

Ebenfalls neu sind die sogenannten „Gamelists“. Jeder Spieler kann in seiner Bibliothek davon bis zu 15 Stück anlegen, um seine Spielesammlung besser zu verwalten. So lassen sich Gamelists zu bestimmten Genres anlegen oder etwa, um Disc-basierte und rein digital erworbene Spiele zu trennen. Bis zu 100 Titel können in einer Gamelist vermerkt werden.

Neben diversen Social-Funktionen fällt noch die Option auf, nun direkt in einem Screen Vergleiche zwischen 3D-Audio und der Stereo-Wiedergabe zu testen. Das kann sinnvoll sein, wenn man sich nicht sicher ist, welche Option die bessere Qualität im individuellen Set-up bietet. Man darf nun natürlich gespannt sein, wann diese Neuerungen alle Besitzer der PlayStation 5 erreichen.

