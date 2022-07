vivo iQOO 10 Pro: Smartphone lädt mit stolzen 200 Watt auf

vivo will die Schnellladung bei Smartphone auf die nächste Stufe befördern. Aktuell markieren 150 Watt beim realme GT Neo 3 die Spitze. realme gehört zum BBK-Konzern und so wundert es nicht, dass auch OnePlus, ebenfalls zu BBK gehörig, wohl sein OnePlus 10T ebenfalls mit 150-Watt-Schnellladung versehen will. vivo will sich da als weiteres BBK-Geschwisterlein etwas abschauen und noch weiter gehen: Das neue vivo iQOO 10 Pro, das in Asien auf den Markt kommt, kann mit stolzen 200 Watt aufladen.

Allerdings wird es das erwähnte Smartphone in Europa bzw. Deutschland nicht offiziell im Handel geben. Zu den weiteren, technischen Daten rechnen wir den Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ein AMOLED-Display mit 2K-Auflösung sowie Unterstützung für HDR10+. Für die Aufwertung von Fotos kommt der V1+-Chip zur Bildverarbeitung zum Einsatz. Das herausragende Merkmal ist aber eben die pfeilschnelle Aufladung mit 200 Watt. Auf diese Weise sei das vivo iQOO 10 Pro laut Hersteller innerhalb von 10 Minuten vollständig aufgeladen.

Erreichen will vivo zudem nicht nur eine schnellere Aufladung, sondern auch mehr Sicherheit und Stabilität für den Ladevorgang. Dies erwirke man durch eine ultradünne Polplattenbatterie, verbessertes Batterieelektrolyt, einen Drei-Wege-Ladepumpen-Ladechip, einen neuen Batterieseparator und ein neues Stapelschema. Zu den Schutzelementen gehören am vivo iQOO 10 Pro laut Hersteller ein neues wärmeleitende Gel, eine neue Schutzschaltung sowie ein selbst entwickelter Algorithmus für den Batteriezustand. Alles zusammengenommen, könne eine gleichbleibende Kapazität von über 80 % für den Akku garantieren – und das auch nach 1.600 Ladezyklen.

Da vivo, wie eingangs erwähnt, eine BBK-Tochter ist, dürften andere Marken des Unternehmens – Oppo, OnePlus und realme – wohl ebenfalls bald mobile Endgeräte mit der 200-Watt-Aufladung vortellen.