realme GT Neo 3 und GT Neo 3T starten in Deutschland

realme veröffentlicht seine beiden Smartphones GT Neo 3 und GT Neo 3T in Deutschland. Vorgestellt hatte man diese Modelle im Vorfeld bereits für den chinesischen Markt. Das realme GT Neo 3 wird es dabei in zwei abweichenden Varianten geben: eine mit 80-Watt- und eine mit 150-Watt-Schnellladung. Die Akkugrößen weichen ab: Das realme GT Neo 3 mit 80-Watt-Ladung setzt auf einen Akku mit 5.000 mAh. Wer pfeilschnell mit 150 Watt lädt, erhält dafür einen kleineren Akku mit 4.500 mAh. Gemeinsam ist beiden Modellen der MediaTek Dimensity 8100 als SoC. Auch ein AMOLED-Display mit 6,7 Zoll Diagonale FHD+ als Auflösung, Unterstützung für HDR10+ und 120 Hz Bildwiederholrate kommt in beiden Versionen zum Einsatz. Man verbaut LPDDR5-RAM und UFS-3.1-Speicherplatz.

Das realme GT Neo 3 verlässt sich auf Android 12 mit realme UI 3.0 als Betriebssystem. An der Rückseite befindet sich eine Triple-Kamera mit 50 (Weitwinkel, OIS, Sony IMX766) + 8 (Ultra-Weitwinkel) +2 (Makro) Megapixeln. Die Frontkamera kommt auf 16 MP. mit 8 / 256 GByte Speicherplatz. Das realme GT Neo 3 mit 8 / 256 GByte und 80-W-Ladung kostet dabei in Deutschland 599,99 Euro. Das realme GT Neo 3 mit 12 / 256 GByte und 150-W-Ladung wechselt für 699,99 Euro den Besitzer.

Jene genannten Preise entsprechen Early-Bird-Angeboten. Am 9. Juli 2022 gibt es zusätzlich einen Flash-Sale. Dann sinkt der Preis für das realme GT Neo 3 (12 + 256 GB, 150-W-Variante) auf 649,99 Euro, denn es gibt 50 Euro Cashback. Das realme GT Neo 3 (8 + 256 GB, 80-W-Variante) gibt es wiederum für 549,99 Euro mit den realme Buds Air 3 in Nitro Blue als Bonus.

Das realme GT Neo 3T wiederum gibt es einmal als Standard-Variante und einmal als sogenannte Dragon Ball Z Edition. Preislich liegt man beim realme GT Neo 3T mit 8 / 128 GByte bei 429,99 Euro. Das realme GT Neo 3T mit 8 / 256 GByte kostet 469,99 Euro. Es folgt das realme GT Neo 3T mit 8 / 256 GByte als Dragon Ball Z Edition für 499,99 Euro. Letztere erscheint am 8. Juli 2022. Auch hier sind jeweils Early-Bird-Preise genannt.

Im Rahmen des Flash-Sales morgen gelten aber 429,99 Euro als Preis fürs realme GT Neo 3T (8 / 256 GByte). Das realme GT No 3T (8 / 128 GByte) kostet dann 399,99 Euro. Der Verkauf erfolgt u. a. bei Media Markt, Saturn, Expert, Otto und Amazon.de. Technisch ist das realme GT Neo 3T etwas abgespeckt: Das realme GT Neo 3T setzt auf den Qualcomm Snapdragon 870. Obendrein ist ein AMOLED-Display mit 6,62 Zoll Diagonale, FHD+- und 120 Hz Bildwiederholrate an Bord. Android 12 mit realme UI 3.0 als Oberfläche dient als Betriebssystem.

64 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel bringt die Hauptkamera mit. An der Vorderseite ruht die Frontkamera mit 16 MP. Wie beim großen Bruder gibt es einen Akku mit 5.000 mAh und 80-Watt-Schnellladung.