iQOO Z6 Lite ist das erste Smartphone mit dem Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

Das iQOO Z6 erscheint leider nicht auf dem europäischen Markt. So ist diese Marke zwar in Indien bereits sehr erfolgreich, Pläne für eine Expansion in unsere Breitengrade liegen derzeit aber nicht vor. iQOO ist dabei nicht unabhängig, sondern steht für eine Tochter von vivo. Letztere gehören wiederum wie OnePlus, Oppo und realme zum BBK-Konzern. Spannend ist jedenfalls, dass das iQOO Z6 Lite zum weltweit ersten Smartphone wird, das den Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 einsetzen kann.

Anzeige

In Indien ist das neue mobile Endgerät in den Farben Mystic Night und Stellar Green zu haben. Es besteht die Wahl aus zwei Varianten: einmal mit 4 GByte RAM und 64 GByte Speicherplatz und einmal mit 6/128 GByte. Zu den weiteren technischen Daten zählen ein IPS-Display mit 6,58 Zoll Diagonale und 120 Hz Bildwiederholrate sowie einer Auflösung von 2.408 x 1.080 Pixeln bei einer Touch-Abtastrate von 240 Hz. Für den Akku mit 5.000 Watt ist die Aufladung mit 18 Watt möglich. iQOO bewirbt dabei auch die leistungsfähige Kühlung im Inneren.

Ab Werk dient Android 12 mit der Oberfläche Funtouch OS als Betriebssystem. Auch ein microSD-Kartenslot zur Erweiterung der Speicherkapazität um bis zu 1 TByte ist vorhanden. Was die Kameras betrifft, so arbeitet das Gerät an der Rückseite mit einer Dual-Cam mit 50 (Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixeln. An der Vorderseite sitzt eine Selfie-Kamera mit 8 Megapixeln.

Preislich geht es für das neue iQOO Z6 Lite in Indien mit umgerechnet etwa 176 Euro los. Ein Import dürfte sich aufgrund der abweichenden Frequenzbänder für 4G / 5G LTE voraussichtlich nicht lohnen.

Quelle: iQOO