vivo X90 Pro: Smartphone mit Zeiss-Kamera ab Ende März 2023 in Deutschland

vivo hat für Europa bzw. auch Deutschland das neue Smartphone X90 Pro angekündigt. In China ist das mobile Endgerät jedoch schon eine Weile zu haben. In Deutschland soll das mobile Endgerät ab Ende März 2023 seinen Weg in den Handel finden. Den offiziellen Preis verschweigt vivo jedoch noch. Den wolle man zeitnah zum Launch verkünden. Bestätigt sind hingegen bereits alle technischen Daten. So dient für das vivo X90 Pro der MediaTek Dimensity 9200 als Herzstück.

Dem Chip stehen 12 GByte LPDDR5X-RAM plus 256 GByte UFS-4.0-Speicherplatz zur Seite. Von letzterem können 8 GByte abgezweigt werden, um den RAM virtuell zu erweitern. An Bord ist aber noch zusätzlich der vivo V2 als Koprozessor. Für den AMOLED-Bildschirm mit 6,78 Zoll bringt vivo als Auflösung 2.800 x 1.260 Pixel ins Spiel. Die Bildwiederholrate stehe bei 120 Hz. PWM-Dimming mit 2.160 Hz sorge für eine augenschonende Darstellung. Außerdem werde der Fabraum DCI-P3 zu 100 % abgedeckt. Für eine verbesserte Bildqualität habe man mit Zeiss kooperiert und biete etwa den Modus “Zeiss Natural Color Display” an.

Als Highlight bewirbt vivo dann jedoch vor allem die Triple-Kamera, dessen Weitwinkel-Sensor (Sony IMX989) mit 50 Megapixel arbeitet und optische Bildstabilisation nutzt. Letztere ist auch für die Telephoto-Linse mit abermals 50 Megapixeln vorhanden. Dazu gesellt sich zur Abrundung eine Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln. Zeiss habe ebenfalls an der Cam mitgearbeitet. Vorne befindet sich eine Selfie-Cam mit 32 MP.

Der Akku des vivo X90 Pro erreicht 4.870 mAh und kann kabelgebunden mit 120 Watt aufgeladen werden. Kabellos verbleiben 50 Watt. vivo überzieht die Rückseite mit Kunstleder, während die Vorderseite über das Glas Schott Xensation Up geschützt wird.