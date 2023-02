Sony PlayStation VR2 ist ab heute offiziell verfügbar

Ab sofort ist die Sony PlayStation VR2 käuflich zu haben. Zum Launch gibt es das neue Virtual-Reality-Headset aber zunächst nur exklusiv via PlayStation Direct. Dort ist auch ein Bundle mit dem Spiel “Horizon Call of the Mountain” zu haben. Preislich liegt die PlayStation VR2 bei 599,99 Euro bzw. 649,99 Euro im Paket mit dem genannten Spiel. Somit ist das VR-Headset teurer als die PlayStation 5 an sich, welche zum Betrieb benötigt wird.

So lässt sich die PS VR2 ausschließlich mit der Spielekonsole betreiben. Das Launch-Line-up wurde dabei kürzlich um 10 Titel aufgestockt und umfasst somit mehr als 40 Spiele. Allerdings sind die meisten zuvor schon für andere Plattformen wie die Meta Quest 2 erschienen. Die Zeit muss also zeigen, wie Entwickler die Hardware ausnutzen. Unter anderem punktet die PS VR2 mit Eye-Tracking und Foveated Rendering, was es ermöglicht, die Rechenleistung der PS5 effizienter zu nutzen.

Die PlayStation VR2 nutzt OLED-Displays, die auch HDR unterstützen und ein Sichtfeld von 110° ermöglichen. Es kommen völlig neue Sense-Controller zum Einsatz, welche an die Eingabegeräte von aktuellen PC-VR-Headsets erinnern. Sony verspricht Verbesserungen in jeglicher Hinsicht und hofft natürlich, mit der neuen VR-Brille die PlayStation-Marke zu stärken.

