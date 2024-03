Diese Mods musst du bei World of Warcraft installieren

World of Warcraft ist zwar ein Online-Spiel mit Tausenden von anderen Spielern, aber auch bei Moddern unheimlich beliebt. Diese fokussieren sich vor allem auf die Grafik und auf kleine Verbesserungen, die den Spielfluss deutlich vereinfachen. Obwohl WoW selbst einige große Updates erhalten hat, sind einige Dinge im Spiel trotzdem recht veraltet. Es schadet also nicht, mit Mods etwas nachzuhelfen. Damit sollst du natürlich nicht cheaten oder dir einen Vorteil erspielen, daher stellen wir nur Mods vor, die keinen anderen Spielern schaden. Du kannst dir zusätzlich WoW Gold kaufen, um weitere Vorteile zu haben.

Details! Damage Meter

Diese Mod sollte eigentlich bei jedem WoW-Spieler installiert sein. Bei Kämpfen kannst du so ganz einfach mit einem Graph erkennen, wie viel Schaden bestimmte Attacken oder Spieler zugefügt haben. Für die Analyse eines Kampfes ist ein solches Addon daher unerlässlich. Es lassen sich auch viele verschiedene Dinge einstellen, damit du genau die Daten erhältst, die du auch benötigst. Besonders bei großen Raids ist ein solches Tool immens hilfreich, um zu sehen, wo du und deine Gruppe noch Schwachstellen habt.

Deadly Boss Mods

Sowohl Anfänger als auch Veteranen von WoW profitieren von der Mod DBM. Diese macht die teilweise doch sehr schweren Bosse deutlich einfacher, warnt über kommende Attacken und schlüsselt dabei so gut wie jeden Angriff verschiedener Gegner auf. So kannst du dich deutlich besser darauf vorbereiten und hast hoffentlich weniger Probleme, dich anfangs zurechtzufinden. Diese Mod ist ausschließlich für PvE gedacht und soll bei Bossen und Raids helfen, die richtigen Muster für Angriffe zu finden und stets besser zu werden.

WeakAuras

Auch WeakAuras ist eine Mod, die viele Spieler nicht mehr missen möchten. Sie ist vor allem für Cooldowns bei Attacken oder für Buff und Debuffs gut, und zeigt gut lesbare Countdowns oder andere Signale an, an denen du dich in einem hektischen Kampf viel einfacher orientieren kannst. Dabei kannst du so gut wie jede Attacke individuell einstellen und speichern und sogar deine Einstellungen der Mod mit anderen Spielern teilen.

Questi

World of Warcraft kann anfangs sehr überwältigend sein, vor allem mit den vielen Quests, die auf dich warten. Die Mod Questi versucht, diese übersichtlicher und einfacher zu gestalten. Dabei handelt es sich primär um eine Mod, die sich rein auf die Verbesserung der GUI konzentriert und visuell besser kommuniziert, was du nun machen musst. Auch auf der Map werden dir bessere Informationen und Questpunkte gezeigt.

Bartender

Wer die Hotbar in WoW verwirrend und viel zu unübersichtlich findet, der sollte unbedingt die Mod Bartender installieren. Diese überschreibt die komplette Action Bar und sorgt dafür, dass du viel einfacher Angriffe ausführen kannst. Wie auch viele andere Mods gibt es hier viele Einstellungsmöglichkeiten, wie du deine Hotbar anordnen möchtest. Zudem kannst du auch mit Hotkeys arbeiten und alles ganz nach deinen Wünschen anpassen. Nicht nur Anfänger, sondern auch Profis profitieren von einem solchen Tool, das WoW doch deutlich angenehmer macht.

Pawn

Neben dem normalen Interface kann auch das Inventar in WoW ganz schön verwirrend sein. Vor allem der Vergleich verschiedener Items ist nicht immer ganz so einfach, aber hier kommt die Mod Pawn zur Rettung. Bei Waffen, Rüstung oder anderen Gegenständen kannst du damit ganz einfach die Werte nebeneinander vergleichen und siehst direkt, was besser ist. Kein hin und her mit der Maus, du kannst direkt mehrere Fenster nebeneinander öffnen.

Bagnon

Wenn du all deine Items in nur einer Übersicht haben möchtest, dann ist Bagnon genau das richtige Tool für dich. Nicht mehr durch verschiedene Menüs klicken, sondern alles auf einen Blick haben, dafür ist die Mod besonders gut. Mithilfe von Farben und verschiedenen Sortiermethoden verlierst du damit auch bestimmt nicht den Überblick über dein Inventar.