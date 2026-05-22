GeForce Now: Nvidia schenkt neuen Abonnenten „007: First Light“

Nvidia hat eine gute Nachricht für all diejenigen, die eventuell einmal das Cloud-Gaming-Abo GeForcw Now Ultimate ausprobieren möchten. Denn wer den Ultimate-Tarif bucht, welcher die Leistung einer GeForce RTX 5080 in ausgewählten Games liefert, erhält kostenlos das Spiel „007: First Light“ als digitalen Key für Steam.
Diese Aktion läuft bis 10. Juni 2026 und richtet sich an Neukunden. Wer Interesse hat, muss sich jedoch eine ganze Weile an das Cloud-Gaming-Angebot von Nvidia binden. Um „007: First Light“ gratis zu erhalten, ist es notwendig, eine 12-monatige Ultimate-Mitgliedschaft zu buchen. Nutzbar ist das Game dann ab dem offiziellen Erscheinungsdatum in der nächsten Woche – dem 27. Mai 2026. Da es sich um einen Steam-Key handelt, kann der Titel auch abseits des Cloud-Gaming gezockt werden.
Zusätzlich hat Nvidia auch noch seine Neuzugänge im Cloud-Gaming bestätigt. Dazu zählen etwa „Forza Horizon 6“, das neue Open-World-Rennspiel von Microsoft, aber auch „Zero Parades“, das frische RPG des Entwicklerstudios von „Disco Elysium“. Damit die Spiele via GeForce Now genutzt werden können, müssen sie jedoch in einem der angebundenen Stores gekauft worden sein. Nvidia selbst betreibt keinen Shop.
Diese Titel erscheinen neu in der Cloud:
- Forza Horizon 6 (Neuerscheinung auf Steam und Xbox, verfügbar im Game Pass, 19. Mai)
- Deep Rock Galactic: Rogue Core (Neuerscheinung auf Steam, 20. Mai)
- Luna Abyss (Neuerscheinung auf Steam und Xbox, verfügbar im Game Pass, 21. Mai)
- Warhammer 40,000: Mechanicus II (Neuerscheinung auf Steam, 21. Mai)
- Zero Parades (Neuerscheinung auf Steam, 21. Mai)
- Splitgate Arena Reloaded (Xbox, verfügbar im Game Pass)
- Sunderfolk (Epic Games Store)
- TerraTech Legion (Steam und Xbox, verfügbar im Game Pass)
Quelle: Nvidia
Neueste Kommentare
20. Mai 2026
19. Mai 2026
19. Mai 2026
18. Mai 2026
17. Mai 2026
16. Mai 2026