Apple MacBook Pro: OLED-Version erscheint angeblich bald

Apple wird Gerüchten zufolge neue MacBook Pro auf den Markt bringen. Der Clou: Es sollen die ersten Exemplare mit OLED-Bildschirmen sein. Laut Berichten aus Südkorea wird die Produktion der entsprechenden Panels bereits im Juni 2026 beginnen. Liefern soll die OLED-Displays demnach Samsung Display. Der Zusammenbau das Notebooks soll entsprechend ebenfalls bereits im nächsten Monat bei Partnern anlaufen.

Anzeige

Die Produktion der OLED-Panels für die Apple MacBook Pro soll sehr herausfordernd sein. Demnach hat Apple strenge Vorgaben gemacht, was z. B. die Lebenszeit und Homogenität der Bildschirme betrifft. Für Anwender dürften die OLED-Displays greifbare Vorteile haben. Sie liefern eine deutlich bessere Bewegungsdarstellung als LCDs und haben natürlich auch bei Kontrasten und Schwarzwerten die Nase vorn. Das liegt daran, dass OLEDs keine Hintergrundbeleuchtung benötigen und jeden einzelnen Pixel abdimmen können.

Im Übrigen soll Apple Gerüchten zufolge auch ein MacBook Ultra in der Mache haben. Auch dieses soll ein OLED-Display verwenden – sogar mit Touchscreen-Funktionen. Die MacBook Pro hingegen sollen auf die Touch-Funktionalität verzichten.

Quelle: The Elec