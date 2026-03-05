Apple MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max: Notebooks für professionelle Anwender

Apple hat neben dem neuen MacBook Air mit dem M5 auch noch neue MacBook Pro mit den brandneuen Chips M5 Pro und M5 Max vorgestellt. Diese beiden SoCs legen bei der Performance dank der Fusion-Architektur, welche zwei Dies kombiniert, noch einmal deutlich zu. Zudem verspricht der Hersteller aus Cupertino bis zu doppelt so hohe SSD-Geschwindigkeiten und 1 TB Speicher in der Standardkonfiguration.

Die neuen Apple MacBook Pro gibt es nicht nur wahlweise mit M5 Pro oder M5 Max als Chip, sondern auch mit entweder 14 oder sogar 16 Zoll Diagonale. Teil der Chips ist auch eine GPU der nächsten Generation mit einem Neural Accelerator in jedem Kern und einer höheren Bandbreite für den gemeinsamen Arbeitsspeicher. So soll sich im Vergleich mit den M4 Pro und M4 Max eine bis zu 4‑mal schnellere KI-Performance erreichen lassen. Die MacBook Pro nutzen zusätzlich den N1-Chip, der Konnektivität über Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 beinhaltet. Die Notebooks sollen dank der effizienten ARM-Architektur auf bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit kommen.

Die MacBook Pro verwenden Liquid Retina XDR Displays, optional auch mit Nanotexturglas, Webcams mit 12 Megapixeln, sechs Lautsprecher und auch Thunderbolt 5. Modelle mit dem M5 Pro unterstützen bis zu 64 GByte gemeinsamen Arbeitsspeicher mit bis zu 307 GB/s Speicher­bandbreite. Mit dem M5 Mac sind es sogar bis zu 128 GByte gemeinsamer Arbeitsspeicher mit bis zu 614 GB/s Speicher­bandbreite. Als Betriebssystem der Laptops dient natürlich macOS Tahoe.

Preise und Verfügbarkeit

Kunden können die neuen 14″ und 16″ MacBook Pro Modelle mit M5 Pro und M5 Max ab sofort vorbestellen. Alle Modelle werden ab Mittwoch, 11. März 2026 ausgeliefert.

Das 14″ MacBook Pro mit M5 Pro ist ab 2.499 Euro inkl. MwSt. und 2.329 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich und das 16″ MacBook Pro mit M5 Pro ist ab 2.999 Euro inkl. MwSt. und 2.779 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich.

Das 14″ MacBook Pro mit M5 Max ist ab 4.199 Euro inkl. MwSt. und 3.849 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich und das 16″ MacBook Pro mit M5 Max ist ab 4.499 Euro inkl. MwSt. und 4.169 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich. Alle Modelle sind in Space Schwarz und Silber erhältlich.

Das 14″ MacBook Pro mit M5 kommt ab sofort standardmäßig mit 1 TB Speicher und ist in Space Schwarz und Silber ab 1.899 Euro inkl. MwSt. und 1.789 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich.

Quelle: Apple