Apple MacBook Air: Neues Notebook startet in dieser Woche

In dieser Woche wird Apple ein neues MacBook Air vorstellen. Das hat auch der CEO Tim Cook über einen Post im sozialen Netzwerk X bestätigt. Dort nennt er zwar nicht konkret das neue Notebook, in einem kurzen Video erscheint aber bereits ein Verweis auf ein neues „Air“ und der Geschäftsführer bestätigt einen Launch für die nächsten Tage. In den letzten Wochen hat es ausreichend Gerüchte um neue MacBook Air mit dem M4-Chip gegeben, sodass die Sache wohl klar sein dürfte.

Anzeige

Ein größeres Event soll es zum neuen MacBook Air nicht geben. Stattdessen wird Apple wohl nur eine Pressemitteilung veröffentlichen und das frische Notebook dann direkt in den Verkauf schicken. Aktuell gibt es die neueste Generation des MacBook Air mit wahlweise 13 bzw. 15 Zoll Diagonale und den M3-SoCs. Diese Modelle sind im März 2024 auf den Markt gekommen.

Die kommenden Modelle sollen dabei zwar auf den M4 setzen, aber ansonsten in Sachen Design wohl keine großen Veränderungen anstoßen. Denkbar sind maximal wohl neue Farbvarianten. Auch rechnet man damit, dass Apple für die MacBook Air den minimalen RAM auf 16 GByte erhöht. Es sind auch Verbesserungen bei der Akkulaufzeit denkbar.

Kurz darauf will Apple laut aktuellen Gerüchten auch neue iPads vorstellen. Etwa soll darunter auch ein neues iPad Air mit dem M3-Chip sein. Wann hier die Vorstellung erfolgen könnte, ist aber noch offen.

Quelle: Tim Cook (X)