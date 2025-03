Nvidia GeForce RTX 50: CPU-Z erkennt und warnt vor Grafikkarten mit zu wenigen ROPs

Einige Exemplare der GeForce RTX 50 kranken ab Werk an einem Fehler: Sie verfügen über zu wenige ROPs. Das senkt natürlich die Performance – teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Betroffen sind davon Modelle wie die GeForce RTX 5090, aber auch die GeForce RTX 5080 und 5070 Ti. Wer sich Sorgen macht, ob sein Exemplar betroffen ist, kann sich leicht Gewissheit verschaffen – über CPU-Z.

Das einfache Tool ist zwar eigentlich zur Erkennung und Auswertung von CPU-Daten gedacht, für GPUs gibt es separat GPU-Z, kann aber auch grundlegende Informationen über die Grafikkarte des Systems liefern. Und erkennt die Software eine Nvidia GeForce RTX 50, welche von dem ROP-Problem betoffen ist, dann gibt sie einen Warnhinweis aus.

So weist CPU-Z in diesem Fall aus, über wie viele ROPs die Grafikkarte verfügt und wie viele sie eigentlich bieten müsste. Laut den Entwicklern will man der Community hier einen einfachen Service liefern, um etwaige Garantieansprüche möglichst schnell zu erkennen.

Zu bedenken ist, dass es allerdings mit einer Ersatzlieferung dauern könnte. Die neuen Nvidia GeForce RTX 50 sind im Handel vergriffen. Die Lieferengpässe könnten bedauerlicherweise noch Wochen andauern.

Quelle: CPUID