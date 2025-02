Apple iPhone SE (2025): Vorstellung der neuen Generation wohl bereits nächste Woche

Apple wird Gerüchten zufolge bereits in der nächsten Woche sein neues Smartphone Apple iPhone SE (2025) präsentieren. Allerdings soll es keinen Livestream oder ein anderweitiges Event geben. Vielmehr heißt es, Apple werde lediglich eine Pressemeldung in seinem Newsroom veröffentlichen und das mobile Endgerät dann ohne Umschweife auf seiner Website aufführen. Das neue Modell soll den Home-Button streichen und stattdessen Face ID von den anderen iPhones übernehmen. Demnach werde das Design stark den älteren iPhone 14 ähneln.

Obendrein werde Apple angeblich im iPhone SE (2025) erstmals ein selbst entwickeltes Moden einsetzen. Das soll ein Testballon sein. Sollte alles gut laufen, dann dürfte Apple das Modem auch in den kommenden iPhone 17 verbauen. Für ein neues SE-Modell ist es durchaus an der Zeit, denn das letzte iPhone SE stammt bereits aus dem Jahr 2022. In Deutschland wird es aufgrund der EU-Vorschriften, die mittlerweile USB-C als Ladeanschluss vorgeben, nicht mehr verkauft.

Das kommende iPhone SE (2025) sollte auch einen deutlich größeren Bildschirm mitbringen als die Vorgängermodelle. So sagt man dem OLED-Screen eine Diagonale von 6,1 Zoll nach. Ob das Mittelklasse-Smartphone für die Frontkamera und Face ID eine Notch oder ein Dynamic Island einsetzen wird, ist derzeit noch offen. Als SoC wird wohl der A18 dienen. Zudem rechnet man mit 8 GByte RAM.

Preislich könnte das Apple iPhone SE (2025) am Ende bei 500 US-Dollar landen – vor Steuern. Für Deutschland wären also 549 Euro denkbar.

Quelle: Bloomberg