Apple nimmt die iPhone SE, iPhone 14 und iPhone 14 Plus aus dem Verkauf

Apple hat ohne große Ankündigungen in der Europäischen Union den Verlauf der drei Smartphones iPhone 14, 14 Plus und SE eingestellt. Dabei hat man auch die Produktseiten der Geräte von der offiziellen Website entfernt. Dies betrifft aber ausdrücklich nur die EU. In den Vereinigten Staaten sind die drei mobilen Endgeräte weiterhin bestell- und auch lieferbar. Deswegen kann man auch die Hintergründe rasch erahnen.

So dürfte die Einstellung des Verkaufs der genannten iPhone-Modelle wohl darauf fußen, dass jene noch Lightning als Ladeanschluss verwenden. In der EU ist aber seit Samstag USB-C für Smartphones und auch weitere Geräte die Voraussetzung. Weiterhin erhältlich sind hingegen Modelle wie die iPhone 15 und iPhone 16 bzw. ihre entsprechenden Ableger. Sie verfügen bereits über USB-C als Ladeanschluss.

Apple dürfte allerdings per se seine iPhone 14 und iPhone SE weiterhin in der EU verkaufen, denn die USB-C-Pflicht greift eigentlich nur für neu erscheinende Geräte. Vielleicht wollte Apple hier aber jeglichen Missverständnissen aus dem Weg gehen. Zumal 2025 auch eine neue Generation des iPhone SE in den Startlöchern stehen soll.

Quelle: Apple