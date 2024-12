Intel Arc Pro: Angeblich Grafikkarte mit 24 GByte VRAM in Planung

Intel soll angeblich einen Ableger seiner Grafikkarten-Reihe Arc planenm der sich an professionelle Anwender bzw. Kreative richtet. Das neue Modell soll, wie etwa die Arc B580, auf der frischen Architektur Battlemage basieren und satte 24 GByte VRAM verwenden. Offenbar will Intel damit auch den wachsenden Anforderungen im KI-Segment gerecht werden.

Anzeige

Die Intel Arc mit 24 GByte VRAM soll technisch wohl größtenteils der Intel Arc B580 entsprechen und im wesentlichen eben mit mehr Speicher punkten. Vermarkten könnte Intel das Modell als “Arc Pro”. Zielgruppe könnten neben Kreativen auch Datenzentren und der Bildungsbereich sein. Man sieht da wohl vor allem Vorteile für Anwendungen rund um generative KI bzw. Large Language Models (LLMs).

In der vorherigen Generation (Alchemist) hatte sich Intel nicht zu einem Pro-Modell hinreißen lassen. Allerdings veröffentlichte man für Datenzentren die technisch verwandte und spezielle Grafiklösung “Data Center GPU Flex 170”. Vielleicht will man seine Strategie in der Battlemage-Generation nun etwas anpassen. Wir sind gespannt, ob es entsprechend bald weitere, technische Daten zu vernehmen gibt.

Quelle: Quantum Bits