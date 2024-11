Intel Arc: Neue Generation Battlemage angeblich im Dezember 2024

Intel wird seine nächste Generation an Desktop-Grafikkarten der Reihe Intel Arc voraussichtlich im Dezember 2024 vorstellen. Diese soll auf der neuen Architektur Xe2 basieren. Auf den Markt kommen, sollen die GPUs dann allerdings erst 2025. Es würde sich also zunächst nur um eine Vorstellung mit technischen Daten zum Jahresende handeln. Bekannt sind die neuen Intel Arc auch unter ihrem Codenamen “Battlemage”.

Anzeige

Für die nächste Generation der Intel Arc soll die Architektur grundsätzlich verbessert worden sein. Technische Einzelheiten zu den kommenden Desktop-Grafikkarten glänzen aber noch durch Abwesenheit. Dabei muss Intel natürlich sowohl AMD als auch Nvidia Paroli bieten. Schließlich sind deren Radeon- und GeForce-Modelle die direkte Konkurrenz.

Bislang konnte Intel mit seinen Grafikkarten der Reihe Arc am Markt nur überschaubare Marktanteile gewinnen. Doch vielleicht werden die Karten ja noch neu gemischt? Im Übrigen plant auch AMD neue Grafikkarten auf Basis von RDNA 4 für Anfang 2024, aber nur für die Einstiegs- und Mittelklasse. Nvidia will wiederum auf der CES 2025 im Januar neue Topmodelle in Form der GeForce RTX 5080 und 5090 vorstellen.

Quelle: Tomasz Gawroński (X)