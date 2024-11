“Half-Life 2” ist bis heute Abend um 19 Uhr kostenlos

Wer diesen Klassiker noch nicht in seiner Sammlung hat, sollte sich beeilen: Das damals technisch sehr beeindruckende “Half-Life 2” aus dem Jahr 2004 steht jetzt nämlich kostenlos zur Verfügung. Allerdings gilt dieser Rabatt über 100 % nur bis heute Abend um 19 Uhr. Interessierte sollten also schnell reagieren. Ebenfalls soll ja auch noch später “Half-Life 2 RTX” erscheinen, was das Spiel um Ray-Tracing aufbessern wird. Besitzer des Hauptspiels sollen dieses Upgrade kostenlos erhalten.

Anzeige

Es kommt noch besser: Dank eines Geburtstags-Updates enthält das kostenlose “Half-Life 2” auch die beiden DLCs “Episode 1” und “Episode 2” ohne Mehrkosten. Außerdem gibt es Entwicklerkommentare für das Hauptspiel sowie die beiden Add-ons. Auch die Unterstützung für den Steam Workshop und damit unzählige Mods ist direkt integriert.

Wer sich für die Hintergründe von “Half-Life 2” interessiert, kann zudem eine neue und über zweistündige Doku über das Spiel bei YouTube vorfinden. Wir wünschen jedenfalls viel Spaß mit diesem Gratis-Spiel, das zurecht als echter Klassiker des PC-Gamings gilt.

Quelle: Steam