Asus ProArt Display 5K PA27JCV: Neuer 5K-Monitor für professionelle Anwender

Asus bringt mit dem 5K-Monitor ProArt Display 5K PA27JCV eine Alternative zum Apple Studio Display auf den Markt. Auch dieser Bildschirm richtet sich folgerichtig primär an professionelle Anwender und ist eher nicht fürs Gaming geeignet. So bleibt die Bildwiederholrate auf 60 Hz beschränkt. Dafür bringt der Screen eine native Auflösung von 5.120 x 2.880 Pixeln mit. Ebenfalls deckt er den Farbraum DCI-P3 zu 99 % ab und ist von Calman für eine Farbgenauigkeit von Delta E < 2 ab Werk verifiziert bzw. kalibriert.

Auch HDR beherrscht der Asus ProArt Display 5K PA27JCV, sodass auch die Einstufung nach VESA DisplayHDR 500 gegeben ist. Es handelt sich hier um einen Monitor mit LCD-Technik und IPS-Panel. Im Gegensatz zum Apple Studio Display fehlt allerdings eine integrierte Webcam und es sind nur zwei statt sechs Lautsprecher an Bord. Die Diagonale beträgt im Übrigen 27 Zoll. In den USA kostet der neue Asus ProArt Display 5K PA27JCV 799 US-Dollar (vor Steuern).

In Deutschland ist zwar schon eine offizielle Produktseite online, einen Preis und ein Auslieferungsdatum verschweigt man dort jedoch noch. Klar ist, dass als Schnittstellen HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 und ein USB-Hub zur Verfügung stehen. Via USB-C können auch externe Geräte mit bis zu 96 Watt versorgt werden. KVM-Switching ist ebenfalls vorhanden. Asus hebt ebenfalls den Standfuß hervor, der für mehr Ergonomie schwenk-, dreh- und neigbar ist. Ebenfalls kann er in der Höhe verstellt und im Pivot-Modus verwendet werden.

Dank der Technik LuxPixel soll der neue Monitor Asus ProArt Display 5K PA27JCV weniger Licht reflektieren und kaum spiegeln. Dennoch verspricht der Hersteller ein knackigeres Bild als bei sonstigen, matten Bildschirmen. Eine offizielle Ankündigung für den deutschen Markt werden wir hoffentlich ebenfalls bald erhalten.

Quelle: Asus