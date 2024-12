Intel Arc B580: Neue Grafikkarte als Konkurrenz für die GeForce RTX 4060

Intel hat heute zwei neue Grafikkarten der Generation “Battlemage” vorgestellt. Die beiden neuen Modelle sind die Intel Arc B580, die bereits am 13. Dezember 2024 auf den Markt kommt, und die Arc B570, die am 16. Januar 2025 folgen wird. Beide Modelle ordnen sich in die Mittelklasse ein und basieren auf der frischen Architektur Xe3. Dabei ist die Arc B580 eine neue Konkurrenz für die Nvidia GeForce RTX 4060 und auf 1440p-Gaming ausgelegt. In den Vereinigten Staaten kostet die Grafikkarte 249 Euro. Der deutsche Preis fehlt noch.

Dabei verwendet die Intel Arc B580 weniger Kerne als das direkte Vorgängermodell A580. 20 sind es nur noch. Doch wegen der moderneren Architektur soll das neue Modell dennoch um 70 % leistungsfähiger sein und auf ein um 50 % verbessertes Performance-pro-Watt-Verhältnis kommen. Ebenfalls legt man nun statt 1.700 MHz wie beim Vorgängermodell jetzt 2.670 MHz Takt an. Als Verlustleistung nennt Intel 190 Watt, während 12 GByte GDDR6-VRAM an Bord sind – angebunden über ein Interface mit 192-bit für eine Speicherbandbreite von 456 GB/s.

Sowohl die Intel Arc B580 als auch B570 verwenden acht PCIe-Lanes nach dem Standard 4.0. Die B570 bietet aber nut 18 Xe2-Kerne, 2.500 MHz Takt, 10 GByte GDDR6-RAM und eine 160-bit-Speicheranbindung. Das Ergebnis ist eine Speicherbandbreite von 380 GB/s.Die maximale Verlustleistung sinkt auf 150 Watt.

Die beiden Grafikkarten Intel Arc B580 und B570 nutzen XeSS 2 mit verbessertem Upscaling, automatischer Frame-Generation und Low-Latency-Technologie. Das erinnert also an Nvidias DLSS. Intel bescheinigt der Arc B580 in eigenen Ray-Tracing-Benchmarks 25 % mehr Leistung als eine Nvidia GeForce RTX 4060. 32 % mehr sollen es bei der Rasterizer-Leistung sein. Im Schnitt könne man mit 10 % mehr Leistung punkten. Solche Hersteller-Benchmarks sind aber natürlich mit Vorsicht zu genießen und die konkrete Performance schwankt immer sehr je nach Spiel.

