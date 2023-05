Nvidia GeForce RTX 4060 und 4060 Ti: Neue Gerüchte zu den Grafikkarten

Nvidia hat immer noch neue Grafikkarten in der Mache und mit der GeFore RTX 4070 also noch nicht sein Pulver verschossen. Zu einer potentiellen GeForce RTX 4060 Ti hat es ebenfalls bereits Gerüchte gegeben. Jetzt heißt es, Nvidia werde noch im Mai zunächst eine Grafikkarten-Variante auf den Markt bringen – plus zwei weitere im Juli 2023.

Demnach erscheine im Mai noch die GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GByte VRAM. Im Juli werde Nvidia demnach dann noch die GeForce RTX 4060 mit ebenfalls 8 GByte VRAM plus eine RTX 4060 Ti mit verdoppeltem VRAM, also 16 GByte, veröffentlichen. Alle drei Modelle sollen aber in diesem Monat vorgestellt werden.

Die GeForce RTX 4060 soll dabei 3.072 CUDA-Cores einsetzen und den Speicher über eine 128-bit-Anbindung ansteuern. Der Verbrauch liege bei 115 Watt TDP. Es soll sich um eine PCIe Gen 4 x8 Grafikkarte handeln. Die GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GByte VRAM stocke auf 4.352 CUDA-Cores auf und stehe bei 160 Watt TDP. Die Speicheranbindung soll identisch sein. Man geht von einem Basistakt von 2.310 MHz sowie einem Boost-Takt von 2.535 MHz aus. Diese Grafikkarte soll 22 TFLOPs Leistung bieten.

Man darf gespannt sein, ob die Gerüchte Recht behalten. Nvidia schweigt und genießt aktuell noch.

Quelle: Videocardz