Nvidia GeForce RTX 4070: Neue Grafikkarte ist bereits unter der UVP erhältlich

Nvidia hat kürzlich seine neue Mittelklasse-Grafikkarte GeForce RTX 4070 vorgestellt. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Referenzmodelle beläuft sich auf 659 Euro. Gamer sind es jedoch lange Zeit gewohnt gewesen, dass die Straßenpreise neuer Grafikkarten weit über den offiziellen Preisen rangierten. Schon im Falle der GeForce RTX 4070 Ti lief es zum Launch jedoch anders. Die Preise erreichten direkt ein Niveau unter der UVP. Dieses Szenario wiederholt sich zum Glück für potenzielle Käufer auch bei der GeForce RTX 4070.

Zu beachten ist, dass die Differenz der Straßenpreise zur unverbindlichen Preisempfehlung nicht immens ist. Wer also auf deftige Schnäppchen hoffte, wird wohl abwarten müssen. So kann man im Handel beispielsweise die ab Werk übertaktete Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 3 OC für aktuell 645 Euro erblicken. Einige andere Modelle gibt es für um die 630 Euro.

Zu vermuten ist, dass auch AMDs Grafikkarten für Druck sorgen. Die AMD Radeon RX 6950 XT der vorherigen Generation kostet ca. 649 Euro, eine Radeon RX 6800 XT ca. 569 Euro – beide Grafikkarten übertrumpfen die Nvidia GeForce RTX 4070 je nach Szenario deutlich. Zumal auch die Radeon RX 7900 XT immer günstiger wird – derzeit steht sie bei 848 Euro.

Nvidia soll zudem den Start weiterer RDNA-3-Grafikkarten in der Pipeline haben – der Radeon RX 7800 und Radeon RX 7700. Folgerichtig will Nvidia seine Modelle attraktiv halten und gewährt angeblich seinen Partnern bereits Rabatte auf das GPU+Speicher-Package der GeForce RTX 4070. Gleichzeitig hält Nvidia wohl die Partner an, die Preisvorteile auch an Kunden weiterzugeben.

Derzeit ist der große Preiskrieg jedoch noch nicht ausgebrochen. Das liegt wohl auch daran, dass die Hersteller noch Bestände der Reihe GeForce RTX 30 haben und diesen abverkaufen wollen.

Quelle: Hardwareluxx