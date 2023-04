Nvidia GeForce RTX 4070 offiziell: Grafikkarte kostet 659 Euro

Nvidia hat die aus der Gerüchteküche bekannte GeForce RTX 4070 heute offiziell vorgestellt. Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: So kommt die Grafikkarte in der Tat auf einen maximalen Verbrauch von 200 Watt. Im Rechner sollte laut dem Hersteller daher ein Netzteil mit mindestens 650 Watt werkeln. Dabei ist die GeForce RTX 4070 natürlich für DLSS 3 gerüstet und nutzt eine aktuelle GPU der Reihe Ada Lovelace. Der Verkaufspreis steht in den USA wie erwartet bei 599 US-Dollar und in Europa bei 599 Euro.

Die neue Nvidia GeForce RTX 4070 ist ab sofort im Handel zu bekommen – sowohl als Founders Edition als auch als Custom-Version von zahlreichen Partnern wie Asus, Gigabyte oder auch MSI. Jene bieten dann natürlich auch ab Werk übertaktete Modelle mit angepassten Kühllösungen an. Nvidia bewirbt die neue Grafikkarte als ein Modell für 1440p-Gaming.

Die GeForce RTX 4070 mit DLSS3 sei dabei am Ende laut Nvidia im Durchschnitt 1,7x schneller als die RTX 3070 Ti der vorherigen Generation mit DLSS 2. Sie sei zudem durchschnittlich 20 % schneller in traditionellen Spielen und reduziere den durchschnittlichen Stromverbrauch um 23 %. Blicken wir auf die Technik, dann nutzt die Karte 12 GByte GDDR6X-RAM, 5.888 CUDA-Cores und einen Basis-Takt von 1,92 GHz bzw. einen Boost-Takt von 2,48 GHz. Verwendet wird ein Dual-Slot-Design.

Natürlich können ab sofort auch OEM-Partner die GeForce RTX 4070 in Komplettsystemen verbauen. Gamer, die vom 13. April 2023 bis zum 8. Mai 2023 für die Aktion berechtigte GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti und eben die neuen GeForce-RTX4070-Grafikkarten und Desktop-PCs kaufen, erhalten den “Overwatch 2 Ultimate Battle Pass” und zusätzlich 1.000 “Overwatch 2”-Münzen im Wert von 40 US-Dollar als Gratis-Bonus im Bundle dazu.

Quelle: Nvidia