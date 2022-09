Nvidia enthüllt DLSS 3

Nvidia hat heute DLSS 3 vorgestellt – die neueste Generation der hauseigenen Upscaling-Technologie. Man verspricht bis zu vierfache Leistung als bei nativen Auflösungen. DLSS 3 werde in Kombination mit den neuen GPUs auf Basis der Ada-Lovelace-Architektur der Reihe GeForce RTX 40 zur Verfügung stehen. In mehr als 35 Spielen wird die verbesserte Upscaling-Technik zum Einsatz kommen. Nvidia und Partner haben da bereits eine Liste herausgegeben.

Nvidia führt da auch eine neue Funktion namens “Optical Multi Frame Generation” ein. Diese erzeugt völlig neue Bilder und nicht nur Pixel, was zu noch höheren Leistungssteigerungen führen soll. Der neue Optical Flow Accelerator, der in die Ada-Lovelace-Architektur integriert ist, analysiere dafür zwei aufeinanderfolgende Bilder im Spiel und berechnet Bewegungs-Vektordaten für Objekte und Elemente, die im Bild erscheinen, aber nicht durch herkömmliche Bewegungsvektoren der Spiele-Engine modelliert sind. Dadurch werden visuelle Anomalien beim KI-Rendering von Elementen wie Partikeln, Reflexionen, Schatten und Beleuchtung deutlich reduziert.

Paare von Super Resolution Frames aus dem Spiel werden zusammen mit Engine- und optischen Flow-Motion-Vektoren in ein neuronales Netzwerk eingespeist, das die Daten analysiere. Anschließend generiere man so ein zusätzliches Bild für jedes vom Spiel gerenderte Bild. In Echtzeit sei dies zuvor nicht möglich gewesen,

DLSS 3 wird unter anderem von folgenden Spielen und Tools unterstützt:

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Bright Memory: Infinite

Chernobylite

Conqueror’s Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F1 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Frostbite Engine

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

ICARUS

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Marauders

Microsoft Flight Simulator

Midnight Ghost Hunt

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka Bladepoint

Omniverse

Racer RTX

PERISH

Portal With RTX

Ripout

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Scathe

Sword and Fairy 7

SYNCED

The Lord of the Rings: Gollum

The Witcher 3: Wild Hunt

THRONE AND LIBERTY

Tower of Fantasy

Unity

Unreal Engine 4 & 5

Warhammer 40,000: Darktide

DLSS 3 erscheint am 12. Oktober 2022. Ältere Grafikkarten-Generationen können DLSS 3 offenbar leider nicht verwenden.