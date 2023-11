Nvidia GeForce RTX 50: Neue Gerüchte zu den Grafikkarten

Zuletzt hatten wir schon zu Gerüchte um die kommenden Super-Modelle von Nvidia berichtet. Beispielsweise heißt es, dass Nvidia deswegen die GeForce RTX 4070 und 4080 gar nicht mehr herstelle, weil diese Anfang 2024 durch die neuen Super-Varianten ersetzt werden sollen. Inzwischen gibt es aber auch neue Gerüchte zur GPU-Generation Blackwell bzw. den darauf basierenden Grafikkarten Nvidia GeForce RTX 50. Entsprechende Modelle sollen aber erst 2025 auf den Markt kommen. Daher sind diese Angaben natürlich noch mit Vorsicht zu genießen.

Angeblich werden die Grafikkarten von Nvidia endlich DisplayPort 2.1 adoptieren. Dies bietet AMD schon jetzt mit seinen aktuellen Radeon-Modellen. Zusätzlich werde Nvidia auf PCI-Express 5.0 setzen. Geplant sind konkreter die Grafikchips GB202, GB203, GB205, GB206 und GB207. Dank Verwendung von GDDR7-RAM sollen Durchsätze von bis zu 32 GBit/s drin sein. Die Speicheranbindung wird wohl mit 384-bit erfolgen.

Im Falle der GeForce RTX 5080 und 5090, also der Flaggschiffe, will Nvidia volle 16 PCIe-Lanes beanspruchen. Somit käme man bei PCIe 5.0 auf eine Bandbreite von bis zu 64 GByte/s. Mittelklasse-Modelle wie die GeForce RTX 5060 Ti sollen aber nur 8 Lanes verwenden und so maximal 32 GByte/s erreichen.

Die Fertigung der Blackwell-GPUs soll TSMC im 3-Nanometer-Verfahren übernehmen. Der Einsatz des hochwertigen Verfahrens lässt auch vermuten, dass die GeForce RTX 50 alles andere als günstig werden dürften.

Quelle: Kopite7Kimi (Twitter)