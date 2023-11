OnePlus 12: Offizielle Ankündigung am 4. Dezember 2023

OnePlus ist in Deutschland nicht mehr aktiv, da man in einem Patentrechtsstreit mit Nokia den Kürzeren gezogen hat und auch anschließend keine Einigung erreicht werden konnte. Dies betrifft nicht nur OnePlus, sondern inzwischen auch realme, vivo und Oppo. Gemeinsam haben alle Marken, dass sie zum übergeordneten BBK-Konzern gehören. Dennoch wird OnePlus am 4. Dezember 2023 ein neues Smartphone-Flaggschiff vorstellen: das OnePlus 12.

Wir hatten schon vor einigen Monaten über das Smartphone berichtet. Inzwischen wissen wir aus Leaks, dass der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als SoC dienen wird. Zudem soll Schnellladung mit 100 Watt an Bord sein. Das LTPO-OLED-Display soll von BOE stammen und auf 6,82 Zoll Diagonale bei einer Auflösung von 3.168 x 1.440 Pixeln kommen. Es wird angeblich bis zu 2.600 Nits hell. Für die Triple-Kamera setzt OnePlus angeblich auf 48 (Sony Lytia 808, Weitwinkel) + 64 (Telephoto, 3x optischer Zoom) + 48 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel.

In China wird OnePlus für das OnePlus 12 ColorOS 14 als Betriebssystem einsetzen. International soll es wie gewohnt OxygenOS 14 sein. Zu allem Weiteren erfahren wir dann ja am 4. Dezember 2023 offizielle Informationen.

Quelle: OnePlus (Weibo)