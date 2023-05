OnePlus 12: Das soll das Smartphone technisch bieten

OnePlus bietet aktuell wegen einer rechtlichen Niederlage gegenüber Nokia keine mobilen Endgeräte mehr in Deutschland an. Und auch auf dem französischen Markt sieht es für OnePlus und Oppo, beide Teil von BBK Electronics, wohl düster aus. Dennoch erscheinen in anderen Regionen weiterhin Produkte der beiden Hersteller. In den Startlöchern steht da auch das OnePlus 12, ein neues Smartphone-Flaggschiff. Die Veröffentlichung soll in China für Dezember 2023 geplant sein. Mittlerweile gibt es erste Leaks zu den technischen Daten.

Demnach verwende das OnePlus 12 den kommenden Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650). Obendrein soll ein OLED-Display mit 6,7 Zoll Diagonale, einer QHD-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate an Bord sein. Für den Akku mit 5.000 mAh sei die Schnellladung mit 100 Watt vorgesehen. Was die Kamera betrifft, so rechnet man mit 50 (Weitwinkel) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 64 (Periskop-Zoom) Megapixeln.

Zu beachten ist, dass es noch eine Weile hin ist, bis das OnePlus 12 auf den Markt kommen wird. Da könnte sich an den Spezifikationen also auch noch etwas ändern. Angeblich seien aktuelle Vorserienmodelle aber wie oben beschrieben ausgestattet. Unrealistisch klingen die Angaben jedenfalls nicht. Wer in Deutschland am OnePlus 12 Interesse hat, wird es dann aber wohl importieren müssen.

Quelle: Yogesh Brar (Twitter)