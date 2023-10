Asus Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD: Grafikkarte bringt als Kniff einen SSD-Slot mit

Asus bringt bald mit der Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD eine Grafikkarte auf den Markt, die aus dem Rahmen fällt. Denn sie bringt ein eher ungewöhnliches Feature mit. So ist an der Kart ein Slot für ein M.2-SSD mit PCIe 4.0 integriert. Der passende Einschub befindet sich an der Rückseite. Entsprechende NVMe-SSDs dürfen bis zu 80 mm lang sein und können ihre Abwärme direkt an das Heatsink der Grafikkarte abgeben. Dafür wird ein Thermal-Pad eingesetzt.

Anzeige

Die SSDs können ohne Werkzeuge integriert werden. Über einen Mechanismus namens Q-Latch sollen die Laufwerke sicher sitzen und auch leicht entnommen werden können. Ansonsten verwendet die neue Grafikkarte Asus Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD zwei Lüfter zur Kühlung und ist ab Werk übertaktet. In Finnland bieten einige Händler dieses Modell bereits an, machen aber keine genauen Angaben zu den Taktraten. Klar ist, dass 8 GByte VRAM an Bord sind.

AMD hat eine ähnliche Idee bereits für Workstation-GPUs, die RadeonPro SSG, eingesetzt. Allerdings steckt hinter Asus Konzept ein etwas anderer Dreh. Denn die SSDs wirken sich nicht auf die Leistung der Grafikkarte aus, sondern dienen wie gewohnt als Speichererweiterung. Denn normalerweise belegen die GeForce RTX 4060 / 4060 Ti zwar einen PCIe-Slot, sind aber nur über 8 Lanes angebunden. 8 weitere Lanes liegen quasi brach. Hier nutzt man die vollen 16 Lanes, da die verbleibenden 8 Lanes nun von dem zusätzlichen SSD angezapft werden.

In Finnland kostet die Asus Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD 559 Euro. Ob sich der Preis lohnt, ist schwer zu sagen, denn man liegt hier ca. 90 Euro über regulären Varianten der Grafikkarte und nur ca. 10 Euro unterhalb der GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GByte.

Quelle: Multitronic