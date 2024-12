AMD auf der CES 2025: Keynote am 6. Januar 2025

AMD veranstaltet am 6. Januar 2025 eine Keynote auf der CES 2025 in Las Vegas. Dabei wird auch die Geschäftsführerin Lisa Su zugegen sein. Spannend: Auch die Keynote von Nvidia findet am selben Datum statt. Der CEO Jensen Huang wird an jenem Stichtag die neuen Grafikkarten der Reihe Nvidia GeForce RTX 50 vorstellen. AMD wird voraussichtlich nicht nur die Grafikkarten Radeon RX 8600 und RX 8800 XT im Gepäck haben, sondern auch neue CPUs mit 3D V-Cache.

Offiziell bestätigt AMD natürlich noch gar nichts zu den kommenden Produktvorstellungen, es ist aber ziemlich klar, was wir da zu sehen bekommen werden. Es sollten auf jeden Fall die beiden Premium-CPUs für Gamer, die AMD Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D sein. Dazu könnten sich neue AM5-Mainboards mit den Chips B840 und B850 gesellen.

Am Ende wird es also zum Jahresanfang wirklich spannend, wenn AMD und Nvidia auf der CES 2025 in die Vollen gehen.

Quelle: AMD