AMD Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D starten angeblich im Januar 2025

AMD wird seine beiden High-End-Prozessoren für Spieler, die Ryzen 9 9900X3D und 9950X3D mit jeweils 12 bzw. 16 Kernen wohl im Januar 2025 auf den Markt bringen. Der Ryzen 7 9800X3D ist ja bereits erhältlich und sichert sich aktuell die Leistungskrone. Er ist aber auf 8 Kerne beschränkt. Kürzlich hat er sich zudem verteuert, was aber an für uns ungünstigeren Wechselkursen liegt.

Die kommenden AMD Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D sind aber in Bezug auf ihre Spezifikationen weitgehend noch unbeschriebene Blätter. Etwa sind ihre Taktraten sowie die Verlustleistung (TDP) unbekannt. Gemunkelt wird, dass die Dual-CCD-Chips allerdings nicht den vollen 3D V-Cache verwenden werden, sondern wie bei der Vorgängergeneration soll nur ein CCD versorgt werden.

Ein Dual-CCD-Chip mit doppeltem 3D V-Cache würde natürlich in der Herstellung auch deutlich teurer sein, was zu Preisen führen könnte, die am Markt vielleicht nicht tragfähig wären. Das dürfte also auch eine Rolle für AMD gespielt haben. Sicher wissen wir aber erst mehr, wenn AMD offiziell Stellung bezieht. Noch gibt es zu den beiden AMD Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D ja keine Ankündigung.

Quelle: Hoang Anh Phu