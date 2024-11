GameStop schließt am 31. Januar 2025 alle Filialen in Deutschland

GameStop hat 2024 bereits international Filialen geschlossen sowie die Belegschaft reduziert. Doch nun geht es speziell dem deutschen Markt an den Kragen. So sollen tatsächlich alle noch verbliebenen Filialen in Deutschland geschlossen werden – und zwar bereits am 31. Januar 2025. Diese Informationen haben bereits Lieferanten offengelegt. Mitarbeiter der Kette informieren Kunden vor Ort ebenfalls bereits darüber. Denn sie sind angewiesen worden, keine Spiele-Vorbestellungen mehr anzunehmen und keine GameStop-Gutscheine mehr zu verkaufen.

Anzeige

Von den Filialschließungen werden rund 500 Beschäftigte betroffen sein. Was mit den Geschäften genau nach den Schließungen geschehen soll, ist noch offen und könnte je nach Standort variieren. Ursprünglich betrieb GameStop einmal rund 200 Shops in Deutschland. Zuletzt waren aber nur noch 70 übrig geblieben. Die Kette ist in die Krise geraten, da immer mehr Spiele nur noch rein digital verkauft werden. Allein mit dem Verkauf von Merchandise, Spielekonsolen und Zubehör fällt es offenbar schwer, sich über Wasser zu halten.

Die Zeit muss zeigen, wie es mit GameStop weitergehen wird. Zumindest bleibt zum Besuch der Filialen offenbar nur noch bis Ende Januar 2025 Zeit. Dann wird es mit den Ladengeschäften in Deutschland vorbei sein.

Quelle: GamesWirtschaft