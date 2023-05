Apple schließt Milliarden-Abkommen mit Broadcom ab

Apple hat mit dem Zulieferer Broadcom einen Milliarden-Deal abgeschlossen. Dabei geht es primär um 5G-Komponenten, die man “Made in the USA” beziehen möchte. Hier dürfte natürlich die zunehmende Anspannung zwischen China und den USA eine Rolle spielen. So ist die entsprechende Pressemitteilung dann auch mit einer Überdosis US-amerikanischem Patriotismus gewürzt.

Am Ende soll Broadcom für Apple in seinem Werk in Fort Collins (Colorado) 5G-Komponenten entwickeln und auch herstellen. Es geht da vor allem um FBAR-Filter. Apple lobt sich hier eifrig selbst dafür, dass man mit der Kooperation mehr als 1.100 Jobs in Broadcoms Werk unterstütze. Letztere wollen durch die Partnerschaft unter anderem auch in neues Equipment investieren.

Apple gibt an, mehr als 2,7 Mio. Jobs in den USA zu gewährleisten und tausende weitere Stellen indirekt bei Zulieferern und Entwicklern zu ermöglichen. Allein in 5G investiere man zudem in den USA dreistellige Milliardenbeträge. Am Ende positioniert sich Apple hier natürlich auch aus Eigeninteresse in einem guten Licht und weicht zunehmend auf US-Partner aus. Schließlich baut die US-Regierung immer mehr Distanz zu China auf.

Quelle: Apple